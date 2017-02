Internat.: Am meeschte gelies

De Virstand vun der AfD wëll den ëmstriddene Björn Höcke aus der Partei ausschléissen. Wéi et aus Parteikreesser heescht, wier d'Decisioun e Méindeg op enger Telefonskonferenz mat enger Zweedrëttelmajoritéit geholl ginn. D'Spëtzt vun der Alternative für Deutschland zitt domadder d'Konsequenze vum Fraktiounschef aus Thüringen sengen Aussoen de 17. Januar zu Dresden iwwert d'Holocaust-Denkmal zu Berlin an d'Opaarbechtung vun der däitscher Nazi-Vergaangenheet allgemeng. De Björn Höcke hat do vun engem Denkmal vun der Schan geschwat.