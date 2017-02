Do virdrun hate Leit sech via déi sozial Netzwierker fir eng Protestaktioun organiséiert. Et gouf en Auto a Brand gestach a mat Steng op e Bus gehäit. D'Demonstranten hunn och Journalisten agresséiert, déi d'Ausernanersetzungen couvréiere wollten.



D'Gewalt hänkt méiglecherweis mat engem Tëschefall den 2. Februar zesumme. Do wier e jonke Schwaarzen Affer vu Policegewalt ginn. An de leschte puer Deeg scho war et dowéinst zu Affrontementer komm.





De franséischen Inneminister Bruno le Roux huet e Méinden de Moien d'Gewalt comdamnéiert an zu Rou opgeruff. D'Casseure misste mat Konsequenze rechnen, sou de Minister.