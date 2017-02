De Jong ass e Sonnden de Moie géint 3 Auer op engem Wee getrëppelt, wéi eng opmierksam Automobilistin hie gesinn huet. Si an hir Bäifuererin hunn de klenge Mann, dee just e Pyjama an e Schlofsak unhat, an hiren Auto geholl a beim nächsten Haus geschellt, an der Hoffnung do seng Elteren ze fannen. Wéi d'Sich ouni Succès verlaf ass, hu si d'Police geruff.D'Beamten hu sech dem Jong senger ugeholl, dee grouss Angscht hat a kee Wuert geschwat huet. Si hunn hie mat op de Policebüro geholl, wou och en Dokter hien ënnersicht huet. Duerno hu si sech op d'Sich no sengen Eltere gemaach.No enger intensiver Enquête hunn d'Polizisten d'Elteren erreecht. De virwëtzege Butz war anscheinend ganz eleng aus sengem Gitterbettche geklommen an duerch d'Hausdier op d'Strooss gelaf.