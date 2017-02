Nodeems den Drock op den nationalen Sécherheetsberoder vum US-President Trump ëmmer méi grouss gouf, ass de Michael Flynn e Méinden den Owend vu sengem Posten zeréck getrueden. Him waren ëmstridde Kontakter mat der russescher Regierung reprochéiert ginn. D'Wäisst Haus hat e Méinde matgedeelt, dass de President am gaange wier d'Situatioun ze iwwerpréiwen an dobäi déi national Sécherheet géif am Mëttelpunkt stoen. Een Telefonsgespréich mam russeschen Ambassadeur zu Washington, Enn Dezember, iwwert déi nei Russland-Sanktioune vum deemolege President Obama, huet him d'Genéck gebrach.



De fréiere Generol Joseph Kellogg mécht elo den Interim als Sécherheetsberoder.





Am US-Senat gouf de fréiere Bänker Steven Mnuchin als neie Finanzminister confirméiert. De Kandidat vum President Donald Trump krut 53 vun 100 Stëmmen. Déi grouss Majoritéit vun der demokratescher Oppositioun huet sech géint den ëmstriddene fréiere Manager vun der Investment Bank Goldman Sachs ausgeschwat.

D'Nominatiounsprozedur hat duerch dee staarke Widderstand vun den Demokrate Retard krut. Uganks Februar war et an der zoustänneger Kommissioun vum Senat souguer zu engem Boykott vun der Prozedur duerch d'Demokrate komm.