Den Attentäter Anis Amri, dee fir d'Attentat zu Berlin responsabel war, koum och aus Tunesien. Am Virfeld vum Gespréich en Dënschden huet d'Kanzlerin verséchert, dass si mam tunesesche Premier och wäert driwwer schwätzen, dass an Zukunft méi séier geschafft gëtt, besonnesch wann et ëm potentiell Terroriste geet. Den Anis Amri war der Police bekannt. Hie konnt allerdéngs net expulséiert ginn, well him déi néideg Pabeiere gefeelt hunn.



Den tunesesche Premier iwwerdeems huet Feeler zeréck gewisen. Wéi hien an engem Interview mat der Bild Zeitung sot, hätt sech den Anis Amri eréischt an engem Prisong an Italien radikaliséiert. Wéi hien 2011 Tunesien verlooss hätt, wier hien nach keen Terrorist gewiescht. Weider sot de Politiker, dass Tunesien keng Kapassitéiten huet fir Flüchtlingscampen opzeriichten.