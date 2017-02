Den Noost-Konflikt an d'Atomofkommes mam Iran dierften déi decisiv Theme sinn, iwwert déi béid Politiker diskutéieren. Den neien US-President hat schonn am Wahlkampf eng Neiausriichtung an der Noost-Politik annoncéiert. Den Donald Trump hat ënnert anerem bekannt ginn, dass déi amerikanesch Ambassade vun Tel Aviv op Jerusalem géif transferéiert ginn an et wéilt ee Jerusalem als israelesch Haaptstad unerkennen. Dëst wier allerdéngs e rout Duch fir d'Palestinenser, déi Ost-Jerusalem als Haaptstad fir e Staat Palestina reklaméieren.



Donieft war et d'Annonce am Virfeld vun der Visite e Mëttwoch, dass déi amerikanesch Regierung keng Konditioune wëll stellen, fir eng Friddensléisung mat de Palestinenser. Dat géif och eng Zwee-Staate-Léisung betreffen, déi international ugestrieft gëtt, sou e Vertrieder vum Wäissen Haus en Dënschden den Owend zu Washington. De President Donald Trump hätt däitlech gemaach, dass hie sech fir e Fridden am Noen Oste wéilt staark maachen. Allerdéngs misste sech d'Israelien an d'Palestinenser an dem Punkt eens ginn. D'USA géife just eng Ënnerstëtzerroll spillen, mä keng Konditiounen diktéieren.