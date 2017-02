De Generalsekretär vun dëser Beweegung mam Numm "En Marche!", huet an engem Interview mat der Zeitung Le Monde, déi russesch Televisiounschaîne Russia Today an d'Agence Sputniknews genannt. Dës géifen zanter Woche Rumeuren iwwert den Emmanuel Macron verbreeden. De fréiere Wirtschaftsminister ass ee vun de Favoritten an der Course fir d'Presidentiellen. De Kreml huet dës Virwërf awer zeréck gewisen.