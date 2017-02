© AFP Archivbild

D'Affär ëm de Récktrëtt vum Sécherheetsberoder Michael Flynn hält d'Wäisst Haus weider an Otem. D'Demokraten am Kongress fuerderen elo eng parlamentaresch Enquête, fir erauszefannen, wéini den Donald Trump wat wousst. Donieft mécht d'Ethikkommissioun Drock op d'Regierung, well dem amerikanesche President seng Conseillère Kellyanne Conway Reklamm gemaach hat fir Produite vum Trump senger Duechter Ivanka. Wéi et heescht, besteet de Verdacht, dass d'Fra domadder géint d'Virschrëfte verstouss huet. D'Wäisst Haus misst dëse Fall genee ënnersichen.



