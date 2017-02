Et ass déi éischt Reunioun no der Vereedegung vum Donald Trump.

US-Verdeedegungsminister Hames Mattis. © afp

Um Mëttwoch kommen d'NATO-Verdeedegungsministeren am Siège zu Bréissel zesummen. Haaptthema um Ordre du jour sinn d'Fuerderunge vum US-President, datt d'Ausgabe vun den europäesche Memberlänner eropginn an d'Engagement an der Lutte géint den Terror verstäerkt gëtt. Mat derbäi am Siège vun der NATO ass och de neie Pentagon-Chef Hames Mattis.



Den Donald Trump hat d'NATO kuerz no senger Victoire bei den US-Wahle vereelzt genannt an déi sougenannte Bäistandsgarantie fir d'NATO-Memberen a Fro gestallt.