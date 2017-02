Déi Estimatioun ass e Mëttwoch de Moie bei der EU-Kommissioun zu Bréissel eragaange fir Gelder aus engem vun de Solidaritéitsfongen z'aktivéieren. Ënnert de Schued falen d'Onkäschte fir den Hëllefasaz an de Materialschued un de Gebaier, der Infrastruktur, dem Kulturierwen an der Energieversuergung.



Am August ware bal 300 Mënschen an der Äerdbieweserie ëmkomm. Enn Januar gouf eng Lawin an den Abruzzen duerch d'Äerdbiewen ausgeléist an huet en Hotel ënnert sech begruewen.