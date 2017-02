© AFP

Bonn steet vun dësem Donneschdeg ënner besonnescher Observatioun. En Donneschdeg a Freideg kommen do am fréiere Regierungsquartier d'G20-Ausseminister mat hiren Delegatiounen a verschiddenen internationalen Organisatiounen zesummen, dat op Invitatioun vum neien däitschen Ausseminister. Net nëmmen fir hien ass de Sommet een éischten Test fir déi zukünfteg Zesummenaarbecht mat den USA. En 100 Sekonnen vum Claude Zeimetz.

G20 zu Bonn / 100 Sekonne vum Claude Zeimetz



Vum Sigmar Gabriel ass fir seng G20-Premiere besonnesch diplomatescht Geschéck gefrot.D'USA hu sech bekanntlech zanter der Wiel vum Donald Trump duerch dem US-President seng Ofschottungspolitik op der Weltbühn net grad beléift gemaach. Am deem Kontext huet den däitschen Ausseminister schonn am Virfeld vum Sommet virun "Isolationismus" gewarnt.Kee Staat op der Welt kéint déi grouss international Problemer vun eiser Zäit eleng léisen. Aussepolitik misst och méi wéi Krisemanagement sinn, sou de Sigmar Gabriel.Dëse G20 soll sech dowéinst besonnesch mat der Krisepräventioun beschäftegen.D'USA ginn déi nächst zwee Deeg duerch den neien Ausseminister Rex Tillerson vertrueden. De 64 Joer ale fréiere Pëtrollsmanager aus Texas wëll zu Bonn och eng éischte Kéier mat sengem russeschem Homolog Serguei Lawrow zesummekommen. D'Reunioun tëscht deenen zwee Politiker ass virgesinn an och preparéiert, heescht et vu Moskau. Et géif een natierlech iwwert d'Ukrain schwätzen an aner wichteg Froen, wéi déi diplomatesch Relatiounen tëscht deenen zwee Länner.Um offiziellen Ordre du Jour vun den informelle Berodunge vun den G20-Länner steet ënnert anerem d'Ëmsetzung vun der Nohalteskeetsagenda 2030 vun de Vereenten Natiounen, de Klimaschutz an d'Lutte géint d'Aarmut. Een anere Schwéierpunkt an den Diskussiounen tëscht den Industrie- a Schwellelänner ass d'Afrika-Politik.Datt d'Ausseministere vun de G20-Memberstaaten zesummekommen ass éischter seelen, fir d'Lescht viru 5 Joer. D'G20-Länner maachen iwwregens 2/3 vun der Gesamtpopulatioun vun der Welt aus. De grousse Sommet ass dëst Joer och an Däitschland, de 7. an 8. Juli zu Hamburg.Trotz groussem Sécherheetsdispositive mat 2.000 Polizisten a villen Ofspärungen, freet déi fréier Haaptstad vun der Bundesrepublik sech op alle Fall awer nees e bësschen am internationale Fokus ze stoen.