D'Regierung vum Venezuela huet de de spueneschsproochege CNN ofgeschalt. Via dëse géing Krichspropaganda verbreet ginn, huet et e Mëttwoch zu Caracas gehee

D'Tensiounen tëscht Venezuela an den USA waren an der Lescht méi schlëmm ginn, well Washington de Vizepresident vum südamerikaneche Land wéinst dem Reproche vum Drogenhandel op eng schwaarz Lëscht gesat huet.