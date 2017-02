6 Männer aus dem Ecuador goufe während dem Asaz vu Militär a Police festgeholl. Déi zwee Booter ware gestoppt ginn, well se um Pazifik verdächteg no un der ecuadorianescher Grenz ënnerwee waren.



D'Beamten an d'Zaldoten hunn Dosende vu Poschen entdeckt, an deenen Drogen dra verstoppt waren. De kolumbianesche Verdeedegungsminister huet vun engem schwéiere Coup géint dat organiséiert Verbrieche geschwat.