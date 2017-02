© AFP Archivbild

An Neiséiland hunn honnerten Awunner vu Christchurch hir Wunnenge misse verloossen. Wéi offiziell Sourcen den Donneschdeg gemellt hunn, si scho mindestens 11 Haiser dem Feier zum Affer gefall. E Mëttwoch den Owend huet den Zivilschutz den Noutstand ausgeruff, nodeems d'Feierfront, déi schonn zanter dräi Deeg brennt, sech zesummegeschloss huet. Duerch de staarke Wand, deen d'Flame weider undreift, kéinten am Laf vum Dag weider Evakuéierunge stattfannen.14 Helikopteren an dräi Fligeren ënnerstëtzen d'Läschaarbechte vun ronn 200 Pompjeeën ëstlech vu Christchurch, wou bis dato scho ronn 1.800 Hektar ofgebrannt sinn. Een Affer huet d'Feier scho gefuerdert. Den Dënschden ass ee vun den Helikopteren, deen un de Läschaarbeschte bedeelegt war, erofgefall. De Pilot huet d'Accident net iwwerlieft. D'Ermëttlungen zur Ursaach vun de Bränn sinn nach net ofgeschloss, mä de Premierminister Bill English geet vu Brandstëftung aus. Hie wier "mësstrauesch", well d'Feier op zwou verschiddene Platzen zur ongeféier der selwechter Zäit ausgebrach wier. Bränn, wéi dës, kommen an Neiséiland net sou dacks fir. Well et op der Insel vill reent, si Bëschbränn hei vill méi séier agedämmt, wéi am Nopeschland Australien.