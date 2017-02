© AFP

D'Autoritéiten haten d'Leit opgeruff doheem ze bleiwen an net baussent d'Dier ze goen, d'Fënsteren an d'Dieren net opzemaachen an och de Verkéier war de ganze Donneschdeg Moien iwwer perturbéiert. Ronn 150 Leit goufe mat Otemproblemer an d'Klinik bruecht.D'Pompjeeën hunn d'Wollek mat Waasserwerfer bekämpft, doduerch konnt d'Gemësch verdënnt ginn an d'Situatioun hätt sech mëttlerweil berouegt.