D'Regierung zu Caracas huet elo de spueneschsproochege CNN ofschalte gelooss, well de Sender d'Wourecht géing verdréinen an amerikanesch Krichspropaganda verbreeden. D'Relatioune mam südamerikanesche Land sinn an der Lescht ëmmer méi schlecht ginn, well d'USA de venezuelanesche Vizepresident wéinst Reprochë vun Drogenhandel op eng schwaarz Lëscht gesat hunn.