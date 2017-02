Internat.: Am meeschte gelies

Amerikanesche Verdeedegungsminister James Mattis. © afp

Hir politesch Leadere géinge sech awer drëm këmmeren, Gemeinsamkeeten an ee Wee no vir ze fannen.



Dat sot den US-Verdeedegungsminister James Mattis um Donneschdeg beim NATO-Reunioun zu Bréissel. Kuerz virdru sot säi russeschen Homolog, datt Moskau bereet wier, d'Kooperatioun mam Pentagon nees ze retabléieren.



Ënnert dem Obama waren d'Relatiounen tëscht Moskau a Washington duerch den Ukrain- an de Syrienkonflikt staark ënnerkillt.