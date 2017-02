© Archivfoto

D'Attentat wär an der Géigend vun engem Maart geschitt, wou zu deem Ament vill Leit ënnerwee waren.Den IS huet d'Attentat revendiquéiert. Eréischt um Mëttwoch an en Dënschdeg hat déi radikal islamistesch Miliz duerch Attentater op d'mannst 14 Leit mat an den Doud gerappt.Och amsinn op d'mannst 30 Leit ëm d'Liewe komm bei engem presuméierten Attentat op een Schräin vu liberale Sufi-Moslemen. De ganz bekannte Schräin aus dem 14. Joerhonnert wär eng ganz beléiften Attraktioun, wou all Wochen honnerte Gleeweger hi pilgeren. Ma en ass och den sunnitesch-islamistesche Moslemen en Dar am An.