Den Areesverbuet fir Flüchtlingen a Leit aus 7 moslemesche Länner war jo vun de Geriichter gestoppt ginn. Den Trump wëll géint déi Decisioun net an Appell goen, mä also en neien Text presentéieren. Et wéilt een elo en zweet Dekret sur-mesure ausschaffen. Ëmmer mam Hannergrond fir d'USA ze schützen, sou den US-President.

No knapp 4 Wochen am Wäissen Haus huet den Donald Trump en Donneschden e ganz positive Bilan gezu vu senger Presidentschaft bis ewell – ganz am Géigesaz zu der zolitter Kritik, déi e soss vun alle Säite kritt.





Seng Regierung géif wéi eng gutt agestallte Maschinn lafen. Hien hätt all d'Wahlversprieche gehalen an ëmgesat. Wahrscheinlech hätt nach ni en amerikanesche President a sou kuerzer Zäit esou vill Succès gehat. Hie géif vun alle Säite positive Feedback kréien an um Aarbechtsmaart géif et eng Well vun Optimismus ginn.

Kritesch Medien, déi kruten en Donneschden alt nees „fake news“ ënnerstallt. Si wären onéierlech a géifen net am Sënn vum Interessi vum amerikanesche Vollek schaffen. Si géife bewosst net driwwer schreiwen, wat d'Regierung Trump an deene 4 Woche alles Formidabeles geleescht hätt.