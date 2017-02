E Selbstmordattentäter huet sech bei der Stad Sehwan an der Provënz Sindh an d'Luucht gesprengt. Den Autoritéiten no sollen op d'mannst 70 Mënschen ëmkomm sinn an iwwer 250 Leit goufen zum Deel schwéier verwonnt. Den IS huet d'Attentat an der Tëschenzäit revendiquéiert.De ganz bekannte Schräin "Lal Shahbaz Qalandar" aus dem 13. Joerhonnert ass eng ganz beléiften Attraktioun, wou all Woch honnerte Gleeweger hi pilgeren. Den Donneschden ass den hellegen Dag vun de Gebieder, aus deem Grond ware besonnesch vill Mënschen op der Plaz.Am Pakistan ginn ëmmer méi Attentater vun Islamisten duerchgefouert. Eleng e Mëttwoch hu sech 4 Selbstmordattentäter am Nordweste vum Land an d'Luucht gesprengt.