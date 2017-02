Wann e Sonndeg Bundestagswahlen an Däitschland wieren, géif d'SPD mam Martin Schulz däitlech op 30% Zoustëmmung klammen.

Internat.: Am meeschte gelies

D'Sozialdemokrate géifen am neisten ZDF-Politbarometer domadder 6 Punkte bäileeën.



D'Unioun fält ëm 2 Punkten op 34%. Minus 1 Punkt och fir d'AfD déi nach op 10% intention de vote kënnt.

Trotz de Changementer an der Wielergonscht bleift et weiderhi bei enger klorer Majoritéit fir Schwaarz-Rout.