Militärgefier zu Awdiiwka. © afp

Am Krichsgebitt Donbass sinn 3 ukrainesch Zaldote bei Affrontementer ëm d'Liewe komm. An Zäit vu 24 Stonne wieren 10 Zaldote blesséiert ginn. Uganks vum Mount scho waren Dosende Leit an Ausernanersetzungen an der Stad Awdijwka gestuerwen.E Samschdeg ass am Kader vun der Sécherheetskonferenz zu München eng Entrevue tëscht den Ausseministere vun Däitschland, Frankräich, Russland an der Ukrain iwwert de Konflikt geplangt. De Friddensplang fir d'Land stécht zanter Méint an enger Sakgaass.