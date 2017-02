Internat.: Am meeschte gelies

D'Déieren couvréieren am Golf vun Nicoya eng Fläch vu ronn 8 Quadratkilometer. Bis ewell ass net gekläert wat d'Massestierwen vun de Fësch ausgeléist huet. D'Autoritéite warnen de Fësch an der Géigend ze fëschen an ze consomméieren.