Den Obama hätt him e Chaos hannerlooss, d'Medie géingen nëmmen nach "Fake News" bréngen, mä seng Regierung géing wéi eng gutt agestallte Maschinn funktionéieren. Dat waren d'Käraussoe vum US-President Donald Trump senger Pressekonferenz en Donneschdeg, bei där et eigentlech drëm goung, den neien Aarbechtsminister ze nennen. Dominéiert huet awer éischter den Eegeluef an d'Kritik un der Press.

Reportage Claudia Kollwelter



No 4 Wochen am wäissen Haus wier alles beschtens, all d'Wahlversprieche wieren agehalen an ëmgesat ginn. Wahrscheinlech wier nach keen US-President an esou kuerzer Zäit esou erfollegräich gewiescht, wéi hien, sou den Donald Trump en Donneschdeg zu Washington. Mä et hätt een him numol e komplette Chaos hannerlooss.



Souwuel doheem, wéi och am Ausland, wier alles just Chaos gewiescht, war d'Ausso op der Pressekonferenz.



Et hätt een iwwerall Erfolleg, just datt d'Press net géing driwwer beriichten. "Wann ech d'Tëlee umaachen oder d'Zeitung liesen, steet iwwerall just "Chaos". Ma a Wierklechkeet ass et de genaue Géigendeel. Dës Administratioun leeft wéi eng gutt agestallte Maschinn."



Wat de Récktrëtt vun sengem nationale Sécherheetsconseiller Michael Flynn ugeet, wërft den Donald Trump de Medien vir, hei an d'Hänn vun den Demokraten ze spillen an domat nëmmen d'Feeler vum Hillary Clinton sengem verluere Wahlkampf ze verstoppen.



Si erfannen all déi "Fake News", dat just fir déi verluere Campagne vun den Demokraten, mengt den Donald Trump.



Iwwer Twitter huet den Trump iwwregens nach virun puer Deeg geschriwwen, datt Medien, wéi CNN, net ze kucke wieren. An ee vun den CNN-Journalisten ass och op der Pressekonferenz erëm net verschount bliwwen.



Den Term "Fake News" géif hien a "Richteg Fake News" änneren, äntwert de President dem Journalist vu CNN, deen eng Erklärung, wuel zum Saz an och der Pressefräiheet, probéiert huet ze kréien. Einfach ass dat net ze soen, well hien an de Donald Trump duerchernee geschwat hunn.



Eng Pressekonferenz, déi natierlech net onkommentéiert bliwwen ass. Mat sengem onberechenbaren Optrëtt hätt de President sengen Unhänger wëlle weisen, wien de Boss ass, eng Pressekonferenz, déi näischt méi mat der Realitéit ze dinn hätt. De Spiegel titelt souguer: En Dokter w.e.g! An iwwer de Gesondheetszoustand vum Donald Trump huet och den Demokrat Al Franken an engem Interview mat CNN viru puer Deeg geschwat.



"Mir all hunn de Verdacht, datt hien net ganz gesond. Hie litt ganz vill, wat weder d'Norm vun engem President vun de Vereenege Staaten, nach engem mënschleche Wiesen ass", sou den Demokrat am Interview.



Et géing ee sech also froen, ob den Donald Trump se nach all hätt.



