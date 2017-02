D'Männer an d'Fra vun der Nationalgarde sollen illegal Awanderer verhaften, sou d'Medienagence AP.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

An 11 Bundesstaate sollen déi 100.000 Zaldoten agesat ginn. Déi meescht vun deene Staaten, wéi Oregon a Louisiana, léien net un der mexikanescher Grenz. D'Männer an d'Frae vun der Nationalgarde sollen illegal Immigrante verhaften, wéi AP mellt a sech dobäi op e Memo vun der Regierung berifft.Sollt de Virschlag vum President ugeholl ginn, kënnen d'Gouverneure aus den eenzelen Bundesstaaten dësen awer nach kippen. Si mussen entscheeden, ob den Erlooss vun der Regierung an hirem Bundesstaat dierf ëmgesat ginn.