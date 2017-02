Internat.: Am meeschte gelies

An der Vergaangenheet hat sech de Scott Pruitt fir d'Interesse vun der Uelegindustrie agesat an hat géint d'Ëmweltoploe fir d'Uelegbranche gefecht. Dobäi kënnt, dass hien an der Vergaangenheet, wéi de Donald Trump, de mënschgemaachene Klimawandel ugezweiwelt huet.Virum Senat huet en elo allerdéngs gesot, dass de Mënsch wuel awer zum Deel vir d'Äerderwäermung responsabel wär. Allerdéngs kéint een den Ausmooss vum mënschlechen Afloss net bestëmmen.