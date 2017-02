An den USA gëtt um Sonndeg e rouden Telefon vum Adolf Hitler versteet. Iwwert deen Apparat soll hie seng lescht Uerder ginn hunn.

© AFP

No sengem Suicide an dem Ënnergang vum Drëtte Räich war den Telefon am Führerbunker fonnt ginn.

Säin Numm an en Hakekräiz mam Reichsadler sinn dran aggravéiert. De Wäert gëtt op 2 bis 300.000 Dollar geschat.