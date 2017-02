Säi Vizepresident a Spëtzekandidat vun der sozialistescher Regierungspartei Moreno louch zwar mat 38 Prozent vun de Stëmmen un der Spëtzt, ma säin Kontrahent de Guillermo Lasso koum awer nach op ëmmerhin 30 Prozent. Fir eng Victoire am éischten Tour ginn dem Gesetz no 40 Prozent gebraucht, an eng Avance vun op d'mannst 10 Prozentpunkten op den Zweeten. Bis ewell sinn och just d'Hallschent vun de Stëmmen ausgezielt. E méiglechen Datum fir de Ballotage wier den 2. Abrëll.