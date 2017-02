Zu Paräis wieren eng 700 Mënschen op d'Strooss gaangen. An der Haaptsaach goung et do ëm d'Affär ronderëm de konservative Presidentschaftskandidat Fillon, dee seng eege Fra soll als politesch Mataarbechterin engagéiert gehat hunn. Dernieft goufen et awer och zu Lyon, Angers an Lille Protester. A Frankräich ass den 23. Abrëll den éischten Tour vun de Presidentiellen. Virun deem Skandal huet de Fillon laang als Favorit gegollt. Elo géif de Kandidat vun der UMP et de Sondagen no mol net méi an de Ballotage de 7. Mee packen.