Nom Enn vum Krich gouf am Bunker vum Adolf Hitler e rouden Telefon aus sengem Besëtz fonnt an dee koum de Weekend ënnert den Hummer.

Ëmgerechent ronn 230.000 Euro huet en Onbekannte fir den Telefon bezuelt. De Präis vun der Vente entsprécht dem Montant, deen déi Responsabel vun der Stee aus dem Auktiounshaus Alexander Historical Auctions aus dem US-Bundesstaat Maryland sech erwaart haten.Iwwer d'Identitéit oder d'Nationalitéit vum Keefer wollt d'Haus näischt soen. Un der Stee haten Interessenten aus der ganzer Welt iwwer Telefon deel geholl.Mat dësem rouden Telefon hat den Hitler an de leschten 2 Joer vum Krich e groussen Deel vu sengen Uerder ginn. Am Apparat vun der Marque Siemens ass nieft dem Reichsadler an dem Hakekräiz oder dem Hitler säin Numm agravéiert.