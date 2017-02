© afp

Deemno wieren zanter dem Kale Krich net méi esou vill Waffen a Krichstechnik verkaf ginn, wéi an der Period tëscht 2012 an haut. Beschte Client ass Indien, mat 13 Prozent vun all de Marchendisen. D'Nofro aus Europa an Afrika wier iwwerdeems zeréckgaangen.