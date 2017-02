© afp

Dat schreift um Méindeg de Moien de Focus. Dem Roude Kräiz no hunn e puer Leit sech Schanke gebrach a waren doropshin an d'Spidol bruecht ginn. Anerer goufen an en Akafszenter zu Ceuta bruecht a kruten do gehollef.Eréischt e Freideg haten eng 1000 Migrante versicht, iwwert den Drot ze klammen. 500 haten et gepackt, op dee Wee a Spuenien ze kommen. Déi meescht vun deene Migrante sinn aus afrikanesche Länner, südlech vun der Sahara.Den Drot, deen déi spuenesch Exklav Ceuta oftrennt, ass 8 Kilometer laang. Zanter Méint versiche Migranten deen ze stiermen.