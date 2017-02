© AFP

Wéi et vun den Diplomaten heescht, wier den Tschurkin e Méindeg bei der Aarbecht zesummegebrach a mat Verdacht op Häerzversoen an e Spidol op Manhatten bruecht ginn. Do hätt een awer näischt méi fir hie maache kéinten, sou datt hien een Dag viru sengem 65 Gebuertsdag gestuerwen ass.Zanter 2006 souz de russeschen Diplomat zu New York an huet säi Land bei der Vereenten Natiounen, souwéi am UN-Sécherheetsrot vertrueden. Vu Moskau heescht et, datt een dat diplomatescht Talent a seng Professionalitéit geschätzt hätt. De Vladimir Putin huet der Famill an de Frënn säi Bäileet ausgeschwat. Vill vun den aneren Diplomaten zu New York hu sech schockéiert gewisen.Säi Mandat bei der UN war keen einfacht, well et ëmmer nees zu Spannungen tëscht dem Westen a Russland koum, wéi beim Georgien-Krich 2008 oder der Krim-Krise 2014. A Russland selwer gouf de Witali Tschurkin ëmmer nees fir säin Optrieden am Sécherheetsrot gelueft