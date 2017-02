Betraff wieren hei virun allem den Nigeria, Sudan, Südsudan an Jemen. Dat huet den Observatoire fir Hongersnout vun de Vereenten Natiounen e Méinden den Owend matgedeelt. Besonnesch dramatesch wier d'Situatioun am Jemen an am Nordoste vun Nigeria, heescht et. Am Biergerkrichsland Jemen wieren eng 462 000 Kanner ënnererniert. An Afrika ass iwwerdeems eng extrem Dréchent Schold un der Situatioun.