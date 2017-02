Wéinst hirer prekärer Situatioun an der Tierkei verkafe Flüchtlingen aus Syrien hir Organer.

Dat hunn Journaliste vum ARD-Magazin "Fakt" erausfonnt. D'Reporter hunn deementspriechend Annoncen a sozialen Netzwierker ausgewäert. Am Reportage seet e Flüchtling: Ech hu keen doheem, keng Suen a ka keen Tierkesch, also hunn ech eng Nier verkaaft. Eng Nier ass tëscht 6.000 an 11.000 Euro wäert.D'Emissioun gëtt en Dënschden den Owend op der ARD gewisen.