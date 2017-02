© policia.cat

Aquest és el camió de butà sostret i que ha circulat fugint de la policia i envestint vehicles pic.twitter.com/3BmuyV7DMe — policia.cat (@policiacat) February 21, 2017

Interceptat per @mossos i @barcelona_GUB un camió de butà que circulava envestint vehicles i que ha accedit contradirecció a les rondes. pic.twitter.com/prJcqHJjmK — policia.cat (@policiacat) February 21, 2017

Interceptat per @mossos i @barcelona_GUB un camió de butà que circulava envestint vehicles i que ha accedit contradirecció a les rondes. pic.twitter.com/prJcqHJjmK — policia.cat (@policiacat) February 21, 2017

Wéi d'Medie vun der Plaz mellen, wier de Camion mat héijer Vitesse um Ring Ronda Litoral an der Géigend vum Stadzentrum an déi falsch Richtung gefuer. Dobäi koum et zu enger Course-Poursuite mat der Police.Fir de Camion, dee Gasfläsche gelueden hat, ze stoppen, hunn d'Beamten op déi viischt Fënster geschoss. Éischte Meldungen no wier de Chauffeur, e Mann mat schwedeschem Pass, ëm d'Liewe komm. Dëst gouf awer bis elo net confirméiert.Weider Detailer sinn am Moment nach net bekannt.