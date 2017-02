De jonke Mann mat griichesche Wuerzele war an der Lescht ëmmer méi an Kritik geroden, well hie schonn Ufank 2016 an engem Interview Kannermëssbrauch relativéiert hutt. Hie sot „sexuell Bezéiungen tëscht 13-järege Jongen an eelere Männer kéinten duerchaus mam Accord vu béide Säiten entstoen. Domat kéinten déi eeler Männer den homosexuelle Jongen hëllefen, sech selwer ze fannen.

De Yiannopulos ass wéi gesot bekannt fir seng kontrovers, misogyn a rassistesch Aussoen an huet d'Portal „Breitbart News“ bekannt gemaach. Dem Trump säin enkste Conseiller Steve Bannon war iwwregens laang Chef vun dësem Medium.









Deportatiounen en Masse?



Den US-President Donald Trump huet elo nom Arees-Verbuet fir Moslemen d'Dier opgemaach fir Deportatiounen en Masse. Wéi geet dat? Nei Regele vum Department of Homeland Security hunn elo eng méi large Definitioun festgeluecht, vun deene Leit, déi kënnen deportéiert ginn, dat heescht virun allem illegal Migranten ouni Openthaltsgenehmegung. An den USA liewen Estimatiounen no Ronn 11 Millioune Mënschen ouni Pabeieren, d'Halschent dovu sinn Mexikaner.



Trump äussert sech zu antisemitesch Incidenten

Zanter dass den Trump am Wäissen Haus ginn et an den USA ëmmer méi antisemitesch Incidenten. Den President huet dat bis ewell nach net weider kommentéiert. Nodeems hien awer fir seng lues Reaktioun kritiséiert gouf, huet hien elo en D!enschdeg bei enger Ried kloer gestallt, dass Menacë géint jüddesch Gemengenzentre schrecklech wären an traureg Erënnerunge géinge provozéieren. Dat géing och weisen, dass nach vill Aarbecht ze maache wär géint den Haass an d'Viruerteeler.