An der Nuecht op e Mëttwoch wier den Ahmad Saif Al Jafi an der Géigend vun der Hafestad Mocha vun enger Rakéit getraff ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

Regierungstruppen am Jemen. © afp

D’Regierungstruppen hätten déi historesch Stad rezent vun de schiitesche Rebellen zeréck eruewert. D’Zil war et, d’Rebelle vun der gesamter Küst ze verdreiwen.

Aus Regierungskreesser heescht et, datt an der Regioun 18 Kämpfer ëm Liewe komm sinn a ronn 30 Leit verletzt goufen.

Op der géignerescher Säit si bei Kämpf a Loftattacken iwwerdeems 21 Rebellen ëmkomm a 23 Weiderer si verletzt ginn.

Zanter zwee Joer kämpfen déi schiitesch Huthi-Rebelle géint Truppe vum President Abd Rabbo Mansur Hadi.

Der Weltgesondheetsorganisatioun no wieren zanter 2015 ewell 7.400 Leit ëm d’Liewen komm. Virun allem am Süden a Südoste vum Land probéiert den IS aktuell seng Muecht ze verbreeden.