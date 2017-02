Marine Le Pen entre son garde du corps Thierry Legier et sa collaboratrice Catherine Griset le 4 février 2017 à Lyon © AFP/Archives/Jeff PACHOUD

Hir gëtt ë.a. ee Vertrauensbroch reprochéiert, dat an der Affäre ëm di falsch Aarbechtskontrakter am EU-Parlament.



D'Antikorruptioun-Unitéit gouf mat der Affaire chargéiert an elo kéint och d'Le Pen selwer an de Fokus geroden. D'Marine le Pen an aner EU-Deputéiert sollen am grousse Stil parlamentaresch Assistenten engagéiert a vum Europa-Parlament bezuele gelooss hunn, obschonns déi an der Realitéit fir d'Partei selwer geschafft hunn.