D'Hëllefsorganisatioune vun de Vereenten Natioune bräichte bis Enn Mäerz eng 4,2 Milliarden Euro, fir der Hongersnout an Nigeria, Somalia, Südsudan a Jemen bäizekommen. Den Ament wieren et der just 85 Milliounen. Betraff wiere ronn 20 Milliounen Mënschen.