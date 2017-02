Dat huet den zentrale Wahlbüro an der Nuecht op en Donneschden annoncéiert. De Moreno kënnt nom éischten Tour e Sonndeg op 39,35 Prozent. De Lasso krut der 28,11. Domadder huet de Moreno d'Victoire just ganz knapps verpasst. Dem Gesetz no muss de Kandidat op d'mannst 10 Punkten Avance op den zweeten hunn, an ... op 40 Prozent vun de Stëmme kommen.De Moreno steet fir d'Continuitéit vum President Correa senger Politik. Den Lasso awer wëll Reforme lancéieren, an ënnert anerem och de Rapprochement mat den USA sichen an den Asyl fir de Wikileaks-Mann Julian Assange an der Ambassade zu London annuléieren.