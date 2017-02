© AFP

Dës hat et Persounen, déi mam falsche Geschlecht gebuer goufen, jo méiglech gemaach, selwer erauszesichen, ob se op d'Männer- oder d'Fraentoilette ginn. Dat selwecht sollt fir Kabinne a Kleederbutteker gëllen.E Mëttwoch den Owend hunn Justiz- an Educatiounsministère dem Obama seng Direktiv nees ausser Kraaft gesat. Déi al Regierung hätt hir Decisioun rechtlech net fondéiere kënnen, esou d'Argument. D'Obama-Regierung hat sech op ee Gesetz vun 1972 beruff, dat et der Regierung erlaabt, de Schoulen an Universitéiten d'finanziellËnnerstëtzung ze sträichen, sollten se Schüler a Studenten wéinst hirem Geschlecht diskriminéieren. Elo sollen d'Bundesstaaten an Schoulbezierker nees selwer decidéieren kënnen.Den US-Ausseministerkënnt iwwerdeems en Donneschdeg zu Mexico City mam President Enrique Pena Nieto zesummen. Och nach mat dobäi ass de Minister fir Homeland Security, den John Kelly. Bei dësem Treffen geet et an der Haapstaach ëm d'Securitéit vun de Grenzen, d'Kooperatioun an der Lutte géint d'Kriminalitéit an den Handel.D'Relatiounen tëscht béide Staaten haten an de leschte Méint jo e bëssen ënnert dem Donald Trump gelidden. Dëse wëll d'Grenz laanscht Mexiko mat enger Mauer zou maachen an den Noper nach dofir bezuelen doen. Dat kënnt fir de President Pena Nieto awer net a Fro. An deem Kontext war jo schonn am Januar eng Visite vum mexikanesche President am Wäissen Haus geplatzt.Een anert Thema, dat zu Mexiko-City wuel dierft am Mëttelpunkt stoen, sinn di annoncéiert Deportatiounen vun illegalen Immigranten. Et wéilt ee ganz sécher keng "Massendeportatiounen", sot den John Kelly e Mëttwoch den Owend bei enger Visite am Guatemala. Et wéilt een just nees d'Kontroll iwwert di südlech Grenz vun den USA zeréck.Ufanks der Woch war eng Direktiv publizéiert ginn, déi alleguerten d'illegal Immigranten mat verschäerfte Perquisitioune cibléiert. Dat sinn der den Ament eng geschaten 11 Milliounen. Dem John Kelly no, wéilt een awer just déi kriminell Immigranten nees aus dem Land hunn.