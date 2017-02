© AFP

D'Zaldoten hunn d'Infrastrukturen ënnert anerem mat Artillerie, Militärfligeren an Dronen attackéiert. Ënnerstëtzung gouf et dobäi vu Spezialunitéite vum irakeschen Inneministère an US-Truppen. Dat hu Reporter vun der AFP gemellt.De Fluchhafen ass nach ëmmer ënnert der Kontroll vum islamesche Staat. Et wier den Ament awer nach onkloer, wéi vill Kämpfer sech do verstoppt halen. Et géif een am Ganzen nach vun 2.000 Dschihadisten zu Mossul ausgoen.