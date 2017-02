Trump litt, anerer profitéieren / Reportage Monique Kater



Den Donald Trump ass vun Ufank vu senger Wahlcampagne u bekannt dofir, gären z'iwwerdreiwen, respektiv Fakten z'erfannen oder ze verdréinen. A vue, dass hien, sou d'Meenung vun der Washington Post, domadder ni wäert ophalen, géife si dem neie President 100 Deeg laang genee op d'Fanger kucken: D'Resultat no engem décke Mount: 133 Ligen. An déi schéngen dëse Mann nach méi intressant ze maachen.

Seng Popularitéit ass zimlech séier erkläert. Den Här Trump ass dauernd an de Medien a gëtt ëmmer nees "interessant Saache vu sech", déi op der politescher Bühn net esou bekannt sinn, seet d'Susanne Mueller.Deen ee verzielt Kabes an deem anere säi Fues-Geschäft boomt. D'Susanne Mueller produzéiert Parrécke fir de Kölner a Mainzer Karneval an d'Gecke rappen hier dem Trump seng Hoer aus der Hand, esoubal déi lescht Fliicht vun der blond-roudelzeger Chienne ugebutt ass. Eben, well deen d'Topegkeeten, oder loosse mer soen "Skurrilles", an d'Welt setzt, mengt d'Frau Mueller.Op där anerer Säit vum Atlantik geet een dës Analyse méi mathematesch un. D'Washington Post léist hier Spezialiste fir Fakten all Ausso vum neien amerikanesche President ënnert d'Lupp huelen. An, zënter dass hien dat ass, wat en ass, hätt hien 133 mol gelunn. Dat wieren da 4 erfonnte Geschichten den Dag, keen Dag ouni eng Ligen, a 4 Deeg, wou den Donald Trump carrement 7 Onwourechte verzaapt hätt.D'Post schwätzt vu falschen Aussoen a vu Behaaptungen, déi deen, dee se héiert, op eng falsch Pist féieren. Meeschtens geschitt dat bei Immigratiounsthemen, deen Ament, wann de President sech selwer beschreift, an dann am Dossier Aarbechtsplazen a Chômage. An natierlech am léifste spontan op Twitter. Mä och a senge preparéierte Riede wier den Donald e Pinocchio, därer Nuese krut hie scho méi wéi genuch, wéi hien nach Kandidat war, opgesat.Mä als Holzkapp brauch den Trump-Fuesbok sech net ze verkleeden. D'Parréckemecherin Susanne Mueller recommandéiert, nieft den Hoer aus hirem Atelier, e ganz einfachen Dress-Code. Dozou gehéieren nach e bloe Kostüm an eng rout Krawatt.