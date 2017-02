© AFP

30 Persoune goufen blesséiert. D'Explosioun ass, der Police no, an der Géigend vun engem deiere Restaurant am Quartiert Defence geschitt. De Pakistan ass zanter knapp zwou Wochen mat neiem Terror konfrontéiert. Bis ewell si méi wéi 110 Zivilisten a Forces de l'ordre an de verschiddenen Attacken an där Zäit ëmkomm.