D'Police an Niedersachsen huet e jonke Mann vu 26 Joer festgeholl, deen eng Sprengstoffattack virbereet soll hunn.

Bei der Perquisitioun an der Wunneng gouf Material saiséiert, mat deem eng Bomm hätt kënne gebaut ginn. Den Däitschen soll zu der Salafistenzeen gehéieren.De Mann soll vis-a-vis vun der Police zouginn hunn, eng Attack op Polizisten an Zaldoten geplangt gehat ze hunn. Hien hätt se wëllen mat enger selwer gebastelter Bomm an eng Fal lackelen. Soss Detailer hunn d'Autoritéiten keng genannt.