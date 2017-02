Internat.: Am meeschte gelies

D'Kand war wéi et ausgesäit aus dem Schoulbus erausgeklommen an hannert dem Bus op d'Strooss gaangen, wéi de Camion komm ass. D'Meedchen ass nach op der Plaz en charge geholl ginn a koum mam Rettungshelikopter op Tréier an d'Spidol.