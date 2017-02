© AFP (Archivbild)

Dat mellt déi International Vereenegung vum Roude Kräiz a Rouden Hallefmound. Am Ganze waren 69 Leit am Container. Si goufen aus der Stad Bani Walid am Zentrum vu Libyen op Choms am Weste vum Land bruecht a sollte vun do aus an Europa iwwersetzen.Eleng am lescht Joer hu méi wéi 180.000 Mënsche versicht iwwert den zentral-mediterrane Wee an Europa ze kommen, iwwer 5.000 Leit si beim Versuch erdronk.