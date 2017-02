No stonnelaange bilaterale Gespréicher sinn dunn d'Vertrieder vun der syrescher Regierung an der Oppositioun mam UN-Vermëttler Staffan de Mistura an engem Sall beienee komm. An dat ass am Verglach mat virdru schonn e grousse Fortschrëtt.Bei der Gespréichsronn am Abrëll lescht Joer goufen et nämlech iwwerhaapt keng direkt Kontakter tëscht béide Konfliktparteien. Och en Donneschde wär et bal esou ausgaangen, well d'Oppositioun Gespréicher mam syresche Regime boykottéiert.