© AFP Archivbild

Op de Philippinne gouf eng prominent Kritikerin vum President Rodrigo Duterte verhaft. Der Senateurin vun der Oppositioun Leila De Lima gëtt virgeworf an hirer Zäit als Justizministerin Bestiechungsgelder am Zesummenhang mam Drogenhandel ugeholl ze hunn. Si weist dës Virwërf decidéiert vu sech. De President Duterte ass bekannt fir seng konsequent a brutal Aktioune géint Drogekrimineller, fir déi Amnesty International him schwéier Mënscherechtsverletzunge virgeworf huet.